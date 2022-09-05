Москва, , 08:59 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом он сегодня, 5 сентября, заявил в преддверии Восточного экономического форума, передаёт ТАСС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У меня по-прежнему нет информации по ревакцинации Путина», — сказал пресс-секретарь.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент РФ Владимир Путин первую двухкомпонентную прививку «Спутником V» Путин делал весной 2021 года, повторную «Спутником лайт» — в ноябре 2021 года.

Читайте подробнее: Песков не знает, проходил ли Путин ревакцинацию от COVID-19