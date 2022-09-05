Владивосток, , 08:59 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, принимающая участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), объяснила, почему уехав из Европы из-за своей позиции она переехала в Ливан, а не в Россию. Экс-глава австрийского МИД рассказала об этом журналистам 5 сентября в кулуарах ВЭФ.

Карин Кнайсль (сс) Bundesministerium für Europa

Как отметила Кнайсль, в настоящее время она, покинув Австрию из-за постоянных угроз в свой адрес, проживает в Ливане.

«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», — сказала она.

При этом экс-глава МИД Австрии отметила, говоря о причинах, из-за которых она уехала из Европы, что теперь она там «точно вне закона».

«И по этой причине я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену», — пояснила Кнайсль.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что травля бывшего главы МИД Австрии Карин Кнайсль является показателем нездорового общества.