Москва, , 09:00 — REGNUM Работа над Концепцией внешней политики России продолжается, гонки по срокам принятия документа нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, разработка документа продолжается, так как ландшафт международных дел и внешнеполитический ландшафт стремительно меняются. Появляется новая мировая реальность, которую нужно учитывать.

«Здесь не нужно забегать вперёд, никакой гонки здесь нет», — сказал Песков в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума.

Появилось очень много новых факторов, многие государства настроены к России враждебно. Их враждебная позиция ничем не прикрыта, они предпринимают различные действия во вред России и её интересам. Необходимо сбалансировать эти действия и свести негативные последствия к минимуму, добавил он.

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