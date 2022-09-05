Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве изучают вопрос возможного использования российской квоты в мониторинговой миссии Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборах в США. Об этом 5 сентября сообщил посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается. Теоретически квота России в миссии БДИПЧ — до 15%», — сказал в беседе с РИА Новости российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что пока нет чёткого понимания о полноценном участии представителей России.

По словам Чурова, ранее по итогам посещения Соединённых Штатов представителей БДИПЧ и ОБСЕ были даны рекомендации «направить для мониторинга в США полноценную миссию в составе 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2022 года в США состояться выборы в Сенат США. На этот раз будут избираться все 435 делегатов в палате представителей и 34 из 100 сенаторов на шестилетние сроки в Конгрессе Соединённых Штатов.