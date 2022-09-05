Ульяновск, , 08:52 — REGNUM В Ульяновской области в рамках международной ассамблеи художников «Пластовская осень», посвящённой народному художнику России Аркадию Пластову, открылся музей крестьянского быта. Церемония была приурочена к 350-летию села Прислониха, которая является малой родиной живописца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Памятник художнику Аркадию Пластову в Ульяновской области https://ulgov.ru/

Международная «Пластовская осень» проходит в 12-й раз. К этому событию в доме-музее Аркадия Пластова заработала выставка «Праздник урожая», в которой представлено более 30 этюдов к одноимённой картине из коллекции семьи художника.

В 2022 году ассамблея проходит на фоне празднования 350-летия села Прислониха, где родился художник. Одним из основных событий дня стало открытие музея крестьянского быта в доме его няни Екатерины Шарымовой. Здесь представлены декоративные предметы, утварь жителей Прислонихи конца XIX — начала XX века.

На празднике губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в 2023 году, в год 130-летия со дня рождения Аркадия Пластова, впервые пройдёт международный фестиваль искусств «Аркадия», которые соединит живопись, музыку, театр и хореографию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 года в преддверии международной ассамблеи художников «Пластовская осень» проводился пленэр в Прислонихе, участники которого рисовали портреты жителей села Прислониха. В нём приняли участие 11 художников из Воронежа, Москвы, Ульяновска, Башкирии, Чувашии и Татарии.