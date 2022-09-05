Сеул, , 08:52 — REGNUM Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетит Сеул на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, главный законодатель Китая прибудет в Сеул с трехдневным визитом 15 сентября.

Известно, что 16 сентября Ли Чжаньшу проведет встречу со спикером Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, с которым обсудит пути укрепления сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.

Предполагается, что представитель Китая также может встретиться с президентом страны Юн Сок Ёлем.

Главный законодатель Китая посещает Южную Корею впервые с 2015 года.

По данным китайского информационного агентства Синьхуа, Ли Чжаньшу также посетит Россию, Монголию и Непал.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный законодатель Китая посетит Южную Корею в сентябре