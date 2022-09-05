Сеул, 5 сентября 2022, 08:52 — REGNUM Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетит Сеул на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.
Согласно опубликованным данным, главный законодатель Китая прибудет в Сеул с трехдневным визитом 15 сентября.
Известно, что 16 сентября Ли Чжаньшу проведет встречу со спикером Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, с которым обсудит пути укрепления сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.
Предполагается, что представитель Китая также может встретиться с президентом страны Юн Сок Ёлем.
Главный законодатель Китая посещает Южную Корею впервые с 2015 года.
По данным китайского информационного агентства Синьхуа, Ли Чжаньшу также посетит Россию, Монголию и Непал.
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