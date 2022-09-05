Владивосток, 5 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Соглашение о намерении построить несколько спортивных объектов в Еврейской автономии подписали губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и генеральный директор компании «ИНОСИБ» Михаил Жданов. Возведение физкультурно-оздоровительных комплексов запланировано на 2024 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Восточный экономический форум

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Кроме того, в планах реконструировать стадион «Дальсельмаш», которому уже 57 лет. Его модернизацию намерены завершить в 2025 году. Планируется построить новое поле, а также административное здание с современными тренажерным и игровым залами и бассейном.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке находятся представители правительства, предприниматели, спортсмены и творческие коллективы из Еврейской автономной области во главе с губернатором региона Ростиславом Гольдштейном. За три дня мероприятия чиновники автономии намерены подписать 11 соглашений.