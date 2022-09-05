Чайковский, Пермский край, 5 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Пермском крае 11 сентября состоится скоростной забег на трамплин Top of the hill. Заявки на участие уже подали 23 региона России, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

permkrai.ru Трамплин

Регистрация на соревнования завершается 7 сентября. Забег пройдёт в городе Чайковский на базе Федерального Центра подготовки по зимним видам спорта им. А. Данилова «Снежинка».

В забеге примут участие как профессионалы, так и спортсмены-любители. Им предстоит преодолеть 400 метров трассы, уклон которой составляет 35 градусов. »Местами участники карабкаются по склону, который кажется отвесным и в среднем восхождение длится около шести минут. На комплексе в Чайковском уже уложены специальные сети и желающие могут провести тренировки», — сказали в оргкомитете.