Москва, , 08:50 — REGNUM Западная риторика о том, что из-за санкций Россия начала разворот на Восток, несправедлива и стала расставлять приоритеты по-другому. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума, передаёт ТАСС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) всегда был очень важен для России. Это и сейчас важнейший для РФ регион.

«Восточное направление остаётся очень важной составляющей и для торгово-экономических отношений, и в плане нашего энергодиалога и так далее. Эта линии продолжается и сейчас», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум открылся во Владивостоке

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