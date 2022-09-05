Владивосток, 5 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко как глава рабочей группы Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» предложил на совещании в рамках седьмого ВЭФ создать министерство РФ по развитию регионального туризма.

ИА REGNUM Туризм

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«Возникает разобщенность: финансовая, экономическая — всё это тормозит развитие региона, порой очень трудно выяснить, где, по какому направлению нам нужно идти. Поэтому созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за всё направление туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами. Есть предпосылки для создания отдельного профильного министерства», — цитируют губернатора «РИА Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 6 сентября проведёт во Владивостоке заседание Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.