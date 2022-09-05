Улан-Удэ, 5 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ строительства компания оставила без воды жителей более четырёх десятков многоквартирных домов. Инцидент произошёл в ночь на 5 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Из-за аварии на повысительной насосной станции, владельцем которой является строительная компания «Бест Плюс», в двух микрорайонах произошло отключение холодной воды. Вода исчезла в 44 домах, в которых проживали около 5 тыс. человек, а также в детском саду.

Как отмечается, у фирмы нет собственной диспетчерской, поэтому оперативно принимать жалобы на отсутствие воды и устранять аварийные ситуации у них нет. В связи с этим сотрудники компании обратились в МУП «Водоканал».

«Сотрудники предприятия получили вызов от собственника только в районе двух часов ночи, а жалобы на отсутствие воды зафиксированы ещё в полночь. В результате, аварийные бригады смогли запустить ПНС только ближе к пяти часам утра», — рассказал и. о главного инженера «Водоканала» Игорь Воробьёв.

По словам руководителя правового управления МУП Веры Смирновой, обеспечение населения питьевой водой является приоритетом. В связи с этим в прокуратуру направлены обращения для принятия мер в отношении «Бест Плюс».