Москва, , 08:51 — REGNUM Проблемы с энергоснабжением Европы возникли не из-за Газпрома, а из-за горе-политиков, которые решили ввести против России санкции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно из-за этих горе-политиков жители Европы умирают от инсультов, когда «видят счета за электроэнергию».

«А сейчас, когда похолодает, ситуация станет ещё хуже», — предупредил Песков.

Представитель Кремля добавил, что отказ от сервисного обслуживания «Северного потока» — это абсурд.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что Газпром не сделал ни одного шага, которым бы пошатнул своё реноме надёжного поставщика.

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