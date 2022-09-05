Джакарта, 5 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на северо-востоке Набире, Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло 5 сентября в 00:21 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше, в 29 км к северо-востоку от Набире. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.