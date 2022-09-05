Ереван, 5 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 5 сентября отправится в Москву для встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба армянского дипломатического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«На встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, а также армяно-российских союзнических отношений», — сообщили в пресс-службе.

Лавров и Мирзоян провели переговоры по телефону 2 сентября. Они обсудили выполнение Арменией трёхсторонних соглашений с РФ и Азербайджаном, заключённых после завершения войны в Нагорном Карабахе 2020 года. Тогда они договорились продолжить обсуждение в скором времени.

Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 сентября примет участие в пленарной сессии VII Восточного экономического форума на тему «На пути к многополярному миру» во Владивостоке. В ней также будет участвовать президент РФ Владимир Путин.