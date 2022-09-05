Казань, 5 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Татарии с начала 2022 года зарегистрировали 13 случаев отравления грибами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM Грибы

Всего в Татарии от отравления грибами пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Летальных исходов нет.

В ведомстве напомнили основные признаки отравления грибами, которые могут появиться уже через 1,5-2 часа после приема пищи: головные боли, тошнота и рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки, руки и ноги становятся холодными, пульс — слабым.

ИА REGNUM напоминает, в середине сентября 2021 года в Татарии зафиксировали 10 случаев отравления грибами с 10 пострадавшими, среди которых был 11-месячный ребенок. Годом ранее грибами отравились 14 человек.

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