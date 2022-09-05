Владивосток, , 08:38 — REGNUM Власти Казахстана могут к 2025 году вернуть тигров в Центральную Азию, используя для этого опыт России. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в своём видеоприветствии участникам Международного форум по сохранению тигра, который проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Владимир Путин Kremlin.ru

«Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году», — сказал глава Российского государства.

Также Путин назвал такую инициативу Казахстана крайне важной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тайфун «Хинамнор», прошедший в Приморском крае, не помешает участию президента России Владимира Путина в работе ВЭФ-2022.