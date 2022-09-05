Запорожье, Украина, 5 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Все политики киевского режима, угрожающие населению Запорожской области, понесут жестокое наказание и будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов, комментируя заявления представителя режима Зеленского Ирины Верещук, которая пригрозила жителям перешедших под контроль России регионов до 12 лет тюрьмы за участие в референдумах.

Марсель Вердье. Наказание на четырех кольях в колониях. 1849 год

«Режим Зеленского и его пособники должны чётко уяснить, что все, кто своими заявлениями и действиями пытается сорвать народное волеизъявление, подлежат уголовной ответственности и преследованию, а также неотвратимо понесут самое жёсткое наказание», — подчеркнул в беседе с РИА Новости Рогов.

По его словам, высказывания таких представителей власти продиктованы их бессильной злобой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель киевского режима Ирина Верещук заявила, что жителям освобождённых территорий б. УССР грозит преследование со стороны режима Зеленского за участие в референдумах об объединении с Россией.

В Госдуме и Совете Федерации осудили эти угрозы.

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