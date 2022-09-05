Свердловская область, 5 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Трёхлетний ребёнок погиб в результате пожара в одном из домов Первомайского посёлка Свердловской области. Мать мальчика получила ожоги, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Dave Hogg Пожар

В ведомстве отметили, что мальчик воспитывался в неполной семье, которая состояла на учёте в отеле по делам несовершеннолетних. Как пишет Накануне. Ru, мать ребёнка злоупотребляла алкоголем. По результатам проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ведомство также контролирует проведение доследственной проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 4 сентября. Огонь охватил 36 квадратных метров. В момент пожара в доме находились три человека, в том числе ребёнок. Женщину доставили в больницу с термическими ожогами 20% тела. Ребёнок скончался до приезда медиков.