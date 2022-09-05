Москва, , 08:36 — REGNUM В России Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в 1 млн рублей тому, кто сможет захватить в быш. УССР эстонскую роботизированную платформу THeMIS, сообщается в Telegram-канале центра .

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По мнению ЦАСТ, данное устройство представляет несомненный технический интерес. Роботизированная платформа предназначена для доставки грузов, боеприпасов на передовую и для эвакуации раненых.

«Любому военнослужащему или группе военных, которые захватят платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят Минобороны будет выплачена награда», — говорится в сообщении ЦАСТ.

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