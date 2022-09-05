ЦАСТ объявил о награде за захват эстонского робота THeMIS в б. УССР
Москва, 5 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В России Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в 1 млн рублей тому, кто сможет захватить в быш. УССР эстонскую роботизированную платформу THeMIS, сообщается в Telegram-канале центра .
По мнению ЦАСТ, данное устройство представляет несомненный технический интерес. Роботизированная платформа предназначена для доставки грузов, боеприпасов на передовую и для эвакуации раненых.
«Любому военнослужащему или группе военных, которые захватят платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят Минобороны будет выплачена награда», — говорится в сообщении ЦАСТ.
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