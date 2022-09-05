Кувандык, Оренбургская область, , 08:35 — REGNUM Природный пожар в Кувандыкском городском округе Оренбургской области локализован, сообщили 5 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

степной пожар ГУ МЧС по Оренбургской области

Напомним, с крупным степным пожаром борются третий день. В регионе объявлен режим межмуниципального характера.

По данным оренбургского МЧС, распространение огня остановлено. На четырёх из пяти боевых участков открытое горение ликвидировано. Снята угроза пожара населённым пунктам. Они находятся на расстоянии 5 км. Кроме того, ликвидирован еще один очаг природного пожара в Адамовском районе. В этом муниципальном образовании от пожара пострадали дома.

«За три дня авиацией произведено 157 водосбросов общим объёмом более 1400 тонн», — сообщили в ведомстве.

В тушении крупного пожара задействованы 340 человек и 115 единиц техники.

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