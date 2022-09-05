Кемерово, 5 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В реках и озёрах Кемеровской области с начала года погибли 52 человека, в том числе семь детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса, всего в 2022 году на водных объектах зарегистрировано 54 происшествия.

Чаще всего к гибели людей приводили купание в нетрезвом виде, оставление детей без присмотра, нарушение правил безопасности и купание маленьких детей без спасательных средства.

«На водоёмах усилены меры по предупреждению гибели людей. Ведётся патрулирование необорудованных мест для купания, особенно в выходные и праздничные дни. Проходят проверки непригодных для купания мест», — отметили в мэрии.