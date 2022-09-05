Калуга, , 09:36 — REGNUM До 1 октября федеральным льготникам, проживающим в Калужской области, предстоит определиться с набором социальных услуг на 2023 год, а именно получать данные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте, сообщила 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Около 36 тыс. калужан пожилого возраста получили социальные услуги Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Стоимость набора социальных услуг составляет 1313 руб. 44 копейки в месяц: 1011 руб. 64 коп. — на обеспечение медикаментами, 156 руб. 50 коп. — на предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 145 руб. 30 коп. — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если гражданин не планирует менять способ получения социальных услуг, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Отказаться в пользу денег можно как от всего социального пакета, так и от отдельных его частей. Заявление о принятом решении можно подать один раз в год до 1 октября. Такое заявление будет действовать с 1 января 2023 года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае ему необходимо будет обратиться с новым заявлением.

«Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты, и для его оформления, писать отдельное заявление не нужно. При установлении ежемесячной выплаты у гражданина одновременно возникает право на получение набора социальных услуг. В настоящее время свыше 155 тысячи жителей Калужской области являются получателями ежемесячной денежной выплаты», — отметила Светлана Сомова.

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