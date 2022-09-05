Калуга, 5 сентября 2022, 09:36 — REGNUM До 1 октября федеральным льготникам, проживающим в Калужской области, предстоит определиться с набором социальных услуг на 2023 год, а именно получать данные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте, сообщила 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Около 36 тыс. калужан пожилого возраста получили социальные услуги
Около 36 тыс. калужан пожилого возраста получили социальные услуги
Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Стоимость набора социальных услуг составляет 1313 руб. 44 копейки в месяц: 1011 руб. 64 коп. — на обеспечение медикаментами, 156 руб. 50 коп. — на предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 145 руб. 30 коп. — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если гражданин не планирует менять способ получения социальных услуг, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Отказаться в пользу денег можно как от всего социального пакета, так и от отдельных его частей. Заявление о принятом решении можно подать один раз в год до 1 октября. Такое заявление будет действовать с 1 января 2023 года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае ему необходимо будет обратиться с новым заявлением.

«Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты, и для его оформления, писать отдельное заявление не нужно. При установлении ежемесячной выплаты у гражданина одновременно возникает право на получение набора социальных услуг. В настоящее время свыше 155 тысячи жителей Калужской области являются получателями ежемесячной денежной выплаты», — отметила Светлана Сомова.

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