Гавана, 5 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Курс кубинского песо по отношению к доллару США упал до самого низкого уровня за тридцать лет, в то время как остров переживает самый тяжелый экономический кризис со времен распада советского блока, передает агентство France-Presse.

Unuudur.com Гавана, Куба

По данным независимого журнала El Toque, который ежедневно публикует список неофициальных обменных курсов, на неофициальном валютном рынке за 1 доллар США дают 150 кубинских песо и столько же за евро.

«Обменный курс отражает сокращение национальной производственной деятельности, дефицит, денежный дисбаланс и отчаяние», — сказал AFP кубинский экономист, находящийся в Колумбии, Павел Видаль.

Куба переживает самый тяжелый экономический кризис с 1990-х годов, в стране наблюдается нехватка продовольствия и медикаментов, а также ежедневно происходят отключения электричества.

Валюта острова опустилась до минимума по сравнению с предыдущим курсом в 148 песо за доллар.

Центральный банк острова, пытаясь затормозить девальвацию песо, в августе 2022 года установил фиксированный курс в 120 песо в государственных обменных пунктах — тогда такой же курс преобладал и на черном рынке.

Стоимость доллара резко подскочила в январе 2021 года после того, как власти объявили о мерах по финансовой реформе и установили официальный обменный курс на уровне 24 песо.

Это привело к резкому росту цен, и к концу 2021 года инфляция достигла 70/%.