Тбилиси, 5 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В парламенте Грузии пройдёт обсуждение наложенного президентом страны Саломе Зурабишвили вето, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Речь идёт о законе о негласном наблюдении. Зурабишвили объяснила своё вето ухудшением стандартов в области прав человека

Оппозиция заявила, что если правящей партии «Грузинская мечта» удастся преодолеть вето и не принять во внимание заключение Венецианской комиссии, это еще раз докажет западным партнерам, что правительство Грузии не учитывает европейские ценности, что углубит поляризацию и будет препятствовать интеграции в ЕС.

Напомним, что законопроект предполагал продление время наблюдения до девяти месяцев, а не до шести, как сейчас. Также предлагается увеличить до 27 позиций список преступлений, при расследовании которых разрешается слежка