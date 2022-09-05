Парламент Грузии будет обсуждать президентское вето
Тбилиси, 5 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В парламенте Грузии пройдёт обсуждение наложенного президентом страны Саломе Зурабишвили вето, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».
Речь идёт о законе о негласном наблюдении. Зурабишвили объяснила своё вето ухудшением стандартов в области прав человека
Оппозиция заявила, что если правящей партии «Грузинская мечта» удастся преодолеть вето и не принять во внимание заключение Венецианской комиссии, это еще раз докажет западным партнерам, что правительство Грузии не учитывает европейские ценности, что углубит поляризацию и будет препятствовать интеграции в ЕС.
Напомним, что законопроект предполагал продление время наблюдения до девяти месяцев, а не до шести, как сейчас. Также предлагается увеличить до 27 позиций список преступлений, при расследовании которых разрешается слежка