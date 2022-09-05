Сеул, 5 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц сократились на $2,2 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец августа 2022 года валютные резервы страны составили $436,4 млрд.

Известно, что падение показателя возобновилось после месячного роста.

Эксперты отмечают, что сокращение валютных резервов связано с долларом США, который укрепился на фоне повышения Федеральной резервной системой базовой ставки.

Ценные бумаги увеличились на $3,1 млрд, до $394,9 млрд, однако депозиты, напротив, сократились на $5,3 млрд, до $17,9 млрд.

По состоянию на конец июля Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам.