Донецк, , 08:30 — REGNUM Кировский и Киевский районы Донецка подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Об этом 5 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 07:53 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:10 бандеровцы выпустили ещё три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин, находящихся на территориях, подконтрольных киевскому режиму переезжать, иначе их отправят на убой.