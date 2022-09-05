Нижний Тагил, Свердловская область, 5 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Свердловской области во время пожара погиб ребёнок. Трагедия произошла в посёлке Первомайский вечером 4 сентября, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пожар

Тело было обнаружено при тушении пожара. Мать мальчика получила ожоги конечностей. Её госпитализировали.

Установлено, что семья является неполной многодетной. В момент пожара в доме находились сам ребёнок, его мать, а также сожитель женщины. Ещё два ребёнка находились у родного отца в гостях.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Также в ведомстве поставили на контроль ход доследственной проверки, которую осуществляет Следственный комитет.