В Башкирии сообщили об открытии в школах новых стоматологических кабинетов
Уфа, 5 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. 11 стоматологических кабинетов открылось в школах Башкирии в рамках республиканского образовательного проекта «Взлетай». Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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Отмечается, что в этих кабинетах специалисты при помощи современного медицинского оборудования будут лечить не только учеников, но и учителей.
Сообщается, что в конце июня в Башкирии открылось всего 68 подобных кабинетов. С 2019 года в школах республики было создано 80 стоматологических кабинетов.
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