Чебоксары, 5 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Чувашии беженцы продолжают подавать заявки на получение российского гражданства. Официально гражданами РФ стали более 100 жителей Донбасса, в том числе четыре человека получили российские паспорта из рук главы республики Олега Николаева, сообщили ИА REGNUM в минцифры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовые паспорта

Торжественное вручение паспортов четырём гражданам, прибывшим из Донбасса, состоялось на легкоатлетической эстафете памяти дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. Их вручил глава региона Олег Николаев.

По данным минцифры, в настоящее время в пунктах временного пребывания в Чувашии проживает 500 вынужденных переселенцев, ещё 400 человек приняли их родственники. Заявки на получение российского гражданства подали 275 беженцев, из них более 100 человек получили паспорта РФ.

Напомним, ранее экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев отмечал, что беженцы из Донбасса могли бы реализоваться в России как квалифицированные специалисты, и их труд пошёл бы на благо страны в целом, а также развития экономики и малого бизнеса в частности.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало июля количество беженцев, приехавших в Россию с территорий Донбасса и б. УССР, превысило 2,2 млн человек, в том числе Чувашия приняла 1,4 тыс. человек. 1 сентября в образовательные учреждения республики пошли учиться 85 донбасских детей.