VII ВЭФ — в Еврейской АО создадут логистический терминал
Владивосток, 5 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. На территории пункта пропуска Нижнеленинский возле трансграничного моста из Еврейской автономии в Китай создадут транспортно-логистический терминал. Соглашение о его строительстве было подписано 5 сентября на VII Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.
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Под терминал необходимо будет выделить земельный участок. Подписи под договором поставили директор ООО «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал» Аркадий Сарайков и губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Рукводитель предприятия подчеркнул, что терминал будет востребовал не только для жителей ЕАО, но и для всего Дальнего Востока, так как фермеры активно переправляют в КНР сою, из Китая в Россию везут овощи, фрукты и запчасти для техники.
Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Мероприятия намерен посетить президент России Владимир Путин.