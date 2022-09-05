Владивосток, 5 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. На территории пункта пропуска Нижнеленинский возле трансграничного моста из Еврейской автономии в Китай создадут транспортно-логистический терминал. Соглашение о его строительстве было подписано 5 сентября на VII Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

ИА REGNUM ВЭФ

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Под терминал необходимо будет выделить земельный участок. Подписи под договором поставили директор ООО «Нижнеленинский транспортно-логистический терминал» Аркадий Сарайков и губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Рукводитель предприятия подчеркнул, что терминал будет востребовал не только для жителей ЕАО, но и для всего Дальнего Востока, так как фермеры активно переправляют в КНР сою, из Китая в Россию везут овощи, фрукты и запчасти для техники.

«Создаётся транспортный коридор. Соответственно, есть возможность размещения логистических контейнерных терминалов. Во многом это будет зависеть от номенклатуры перевозимых грузов. Есть поручение правительства создать погранпереход для всей номенклатуры, мы будем следить, чтобы так и было», — подчеркнул полномочнывй представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Мероприятия намерен посетить президент России Владимир Путин.