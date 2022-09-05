Владивосток, , 08:23 — REGNUM Среда обитания тигров, которым в начале ХХ века в Северной Корее угрожало полное исчезновение, значительно восстановлена властями КНДР. Об этом 5 сентября рассказал чрезвычайный и полномочный посол страны в России Син Хон Чхоль на пленарной сессии ВЭФ-2022 «Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы».

Тигр Claudio Gennari

«В соответствии с правильной природоохранной политикой Трудовой партии Кореи и правительства республики активно осуществлялись проекты по защите животных и среде их обитания. Соответственно среда обитания тигров была значительно восстановлена», — приводит его слова РИА Новости.

Также Син Хон Чхоль указал, что северокорейским правительством была создана правовая основа для защиты и разведения находящихся под угрозой исчезновения видов, добавив, что благоприятные для животных, включая тигров, районы определяются как заповедники и ими управляют на научной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр Пакистана по вопросам изменения климата Шерри Рехман заявила, что богатые страны должны помочь развивающимся государствам, столкнувшимся с климатической катастрофой, адаптироваться к глобальному потеплению.