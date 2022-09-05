Тбилиси, 5 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Грузии существенно увеличилось число должностных преступлений, сообщает 4 сентября info. police. ge.

Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинские полицейские

МВД страны заявило, что семь месяцев текущего года по сравнению по сравнению с аналогичным периодом 2021 года факты взяточничества увеличились на 33,33%. Кроме того, факты служебной халатности в государственных структурах увеличились на 51,35%, в то время как факты служебного мошенничества увеличились на 32,26%.

В январе–июле было зарегистрировано 56 случаев служебной халатности, 41 случай служебного мошенничества и 8 случаев взяточничества.

По данным министерства внутренних дел Грузии, в январе–июле было зафиксировано 62 факта злоупотребления властью, 137 фактов превышения власти и 21 попытка взяточничества.