Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM В Екатеринбурге завершён аукцион на определение подрядчика для оснащения подсветкой здания городской администрации. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Ленина, 24а. Здание мэрии Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Выполнением работ займётся московская фирма. Организация оказалась единственным участником аукциона. Сумма контракта составила 106,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагается, что подсветка городской администрации сможет работать в нескольких режимах. Световой облик мэрии будет меняться в зависимости от того или иного торжественного события.