Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершён аукцион на определение подрядчика для оснащения подсветкой здания городской администрации. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ленина, 24а. Здание мэрии Екатеринбурга

Выполнением работ займётся московская фирма. Организация оказалась единственным участником аукциона. Сумма контракта составила 106,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагается, что подсветка городской администрации сможет работать в нескольких режимах. Световой облик мэрии будет меняться в зависимости от того или иного торжественного события.