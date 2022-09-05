Пермь, , 08:22 — REGNUM В Перми 12–13 октября в оффлайн-формате пройдёт Межрегиональный экспортный форум (МЭФ-2022). Мероприятие запланировано на площадке в конгрессно-выставочного центра Perm Expo, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

На форуме обсудят актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности (ВЭД), форматы развития и меры поддержки. Участники смогут познакомиться с новыми рынками сбыта и посетить образовательные мастер-классы от приглашенных экспертов. Ключевым мероприятием форума 12 октября станет пленарная сессия «Регионы России: поддержка и развитие ВЭД в новых реалиях».

«На данный момент важно, чтобы компании региона сформулировали запрос по новым рынкам сбыта продукции, в том числе ее импорта. После этого нашей задачей будет проработать вопрос участия в МЭФ-2022 представителей стран, в партнерстве с которыми заинтересованы наши предприятия», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Стоит отметить, второй Межрегиональный экспортный форум состоялся осенью 2019 года. За два дня программы было проведено 33 мероприятия. Участникам стали более 3 тыс. человек.

Добавим, по итогам 2021 года Пермский край занимает 13-е место в рейтинге по объему экспорта среди российских регионов. При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 68,2% от совокупного объема экспорта или 5,42 млрд долларов. Это на 65,4% больше показателя 2020 года.