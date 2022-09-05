Петропавловск-Камчатский, , 08:33 — REGNUM Небольшой циклон идёт к Камчатскому полуострову, он осложнит спасательную операцию на Ключевском вулкане, где погибли восемь туристов. Об этом сообщает 5 сентября «Кам 24».

Вертолёт МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптиков, в зону влияния циклона попадут Усть-Большерецкий, Соболевский, Тигильский, Быстринский и Усть-Камчатский районы. В границах последнего находится вулкан Ключевской.

Вечером 5 сентября и ночью 6 сентября будет облачно, пройдут дожди, а на вулкане выпадет снег. Осадки прекратятся днём 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября спасатели смогли высадиться с вертолёта на склоне Ключевского на отметке 1660 метров. Поисково-спасательная группа приступила к восхождению на высоту 3300 метров, где находятся двое туристов. Группа планирует добраться до туристов к полуночи 6 сентября, а на следующий день продолжить подъём на высоту 4158 метра, где находятся ещё два человека. Ранее стало известно о гибели восьми из 12 человек, которые отправились к вершине вулкана.

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