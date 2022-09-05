Москва, , 08:21 — REGNUM По итогам торгов 2 сентября нефть марки Brent повысилась на 1,23% до $93,19 за баррель. В первой половине дня цена повышалась до $95,28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

После возобновления роста индекса доллара, покупателям пришлось отступить. Доллар ослабился после выхода отчета по рынку труда в США, но отыграл все потери на фоне обвала евро на сообщения от Газпрома.

Газпром остановил «Северный поток — 1» на неопределенный срок из-за повреждения агрегата.

По данным Baker Hughes, за неделю, с 26 августа по 2 сентября, количество активных буровых установок в США снизилось на пять единиц, до 760 шт. Число нефтяных буровых установок сократилось на девять единиц, до 596 шт.

Сегодня, 5 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 1,85%, до $94,93. Цена повышается на ожидании введения потолка цен на российскую нефть.

Министры финансов стран «большой семерки» согласовали введение потолка цен, однако его параметры еще обсуждаются.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

5 сентября в США празднуют День трудящихся. Американские рынки будут закрыты, кроме фьючерсов. Несмотря на обновление максимума индексом доллара, нефть дорожает.

Рынок получает поддержку от ожиданий введения потолка цен на российскую нефть, роста цен на газ, а также неопределенной ситуации с коронавирусом в Китае.

Власти КНР ввели ограничительные меры и продолжают массовое тестирование на COVID-19 среди более чем 20 млн жителей города Чэнду. На сегодня ожидаемтся восстановления цены до $97,40.

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