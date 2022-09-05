Пекин, 5 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), крупнейший коммерческий кредитор Китая, выдал новых кредитов в юанях на 1,61 трлн юаней (около $233,61 млрд) в первой половине года, достигнув рекордного уровня, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

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Выдача кредитов производственному сектору увеличились на 628,1 млрд юаней или в 3,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, согласно полугодовому отчету банка. Объем непогашенных средне- и долгосрочных кредитов банка, а также кредитов производственному сектору впервые превысил 1 трлн юаней, говорится в сообщении.

В первой половине 2022 года объем непогашенных «зеленых кредитов» банка превысил 3,5 трлн юаней, в то время как показатель инклюзивных кредитов увеличился на 27,4% с начала этого года.

Отчет также показал улучшение качества активов банка. К концу июня коэффициент неработающих кредитов банка снизился на 0,01 процентного пункта по сравнению с концом 2021 года и составил 1,41%.