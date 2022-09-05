Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга готова потратить 837,8 тыс. рублей на разработку сайта к 300-летию города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

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Предполагается, что сайт будет содержать разделы «О юбилее», «Жителям», «Гостям», «Партнёры» и «Контакты». На сайте горожане смогут узнать информацию об истории города, а также о наиболее значимых проектах, посвящённых 300-летию столицы Урала.

Администрация Екатеринбурга на данном этапе ищет подрядчика для создания сайта. Контракт с потенциальным подрядчиком будет действовать по 20 декабря 2022 года.