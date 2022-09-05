Уфа, , 08:23 — REGNUM Более 852 тысяч рублей удалось собрать для помощи детей в ходе VIII Уфимского международного марафона. Об этом сообщается в официальной группе марафона в социальных сетях.

Марафон Josiah Mackenzie

Отмечается, что сбор денежных средств осуществлялся в рамках благотворительных акций «Бегу помогу» на фандрайзинговой платформе «Сделай!».

Сообщается, что в 2022 году VIII Уфимском международном марафоне приняло участие 5500 человек из 23 стран мира, 35 регионов и 245 городов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии страдающие сахарным диабетом первого типа дети будут обеспечиваться системами непрерывного мониторинга глюкозы.

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