Владивосток, , 08:32 — REGNUM На выставке «Улица Дальнего Востока» на острове Русский открылся фудкорт для гостей, участников и артистов VII Восточного экономического форума.

Креветки cegoh

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Фото с меню опубликовано в телеграм-канале «Восток-Медиа».

Каждый регион предлагает блюда и напитки, характерные для своей территории. Так, из меню Приморья можно за 450 рублей попробовать скоблянку из кукумарии со свининой. Хабаровский край удивляет салатом «Амурский» с кетой слабой соли и томатами за 200 рублей. У Сахалина — соте из прибрежной креветки с чесночным бранч-соусом за 550 рублей, томаты с кедровыми орешками и медово-горчичным соусом за 330 рублей в меню Еврейской автономии, за 450 рублей подают суп из плавников синекрылого палтуса с камчатским хлебом и икрой. Магаданская область приготовила пряную креветку с зеленью и тостами за 230 рублей и трубача в темпуре по 250 рублей.

Всего в меню каждого региона Дальнего Востока 3-4 блюда.

Как сообщало ИА REGNUM, на выставке «Улица Дальнего Востока» 5 сентября в рамках ВЭФ-2022 состоялось торжественное гашение почтовой продукции, посвященной второму Международному форуму по сохранению тигра и Году тигра.