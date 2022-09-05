Тбилиси, , 08:16 — REGNUM Евросоюз ожидает, что все политические силы Грузии начнут вместе работать над вхождением страны в ЕС и в НАТО. Об этом 4 сентября заявил журналистам прибывший в Тбилиси экс-посол США в Североатлантическом союзе Курт Волкер.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вопрос номер один, на который обращает внимание Евросоюз в своих заявлениях о Грузии, — это поляризация, и сейчас необходимо, чтобы правительство и оппозиция работали вместе. Это касается не только правительства или только оппозиции. Все должны работать вместе», — сказал Волкер.

По его мнению, интеграция Грузии в ЕС и НАТО должны стать национальной идеей для жителей страны. Это, как заявил бывший посол, якобы даст гарантии безопасности и благополучия. Волкер назвал евроинтеграцию «высшей целью» для всех в Грузии.

Напомним, в августе группа независимых депутатов парламента Грузии призвала избавить обсуждение запланированных в Грузии реформ от присутствия иностранных послов. Они также заявили, что посольство США в Тбилиси прислало в парламент «рекомендации» по проведению в судебной реформе, в которых слово «должны» используется 60 раз, а слово «рекомендуется» — только девять.