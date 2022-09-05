Джакарта, 5 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибыл с визитом в Индонезию по приглашению президента Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

Фердинанд Маркос прибыл в Индонезию 4 сентября 2022 года и пробудет с визитом в стране до 6 сентября 2022 года.

Стороны намерены обсудить активное и многостороннее сотрудничество двух стран в оборонной, морской, пограничной, экономической и межличностной сферах.

Ссылаясь на сайт министерства иностранных дел Филиппин, главы двух государств обменяются мнениями по ключевым вопросам, затрагивающим регион и мир. Кроме того, главы государств станут свидетелями подписания нескольких важных соглашений в области обороны и культуры, а также всеобъемлющего плана действий, в котором будут обозначены двусторонние приоритеты двух стран на следующие пять лет.

Во время своего визита в Индонезию Фердинанд Маркос встретится с лидерами бизнеса, чтобы продвигать торговлю и инвестиции для поддержки экономической программы Филиппин под его управлением.

После визита в Индонезию глава Филиппин отправится 6–7 сентября в Сингапур по приглашению президента страны.