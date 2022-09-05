Пекин, , 08:14 — REGNUM Сельскохозяйственный банк Китая в первой половине 2022 года предоставил новых кредитов на 1,6 трлн юаней (около $232,16 млрд), сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Юань Scmp.com

Непогашенные кредиты кредитора достигли 18,3 трлн юаней в конце июня, что на 9,6% больше, чем в начале года. Новые кредиты в основном были направлены в ключевые области, такие как крупные проекты, производство, научно-технические инновации и экологичное развитие. Коэффициент неработающих кредитов банка составил 1,41% на конец июня, что на 0,02 процентных пункта меньше, чем в начале года, показал отчет.

По словам председателя правления банка Гу Шу, с сентября по декабрь объем новых кредитов, выданных банком, скорее всего, превзойдет объем, что были предоставлен за тот же период 2021 года.