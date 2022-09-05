Москва, , 08:14 — REGNUM Пара доллар/рубль 2 сентября сохранила боковое движение с небольшим уклоном вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед закрытием вечерней торговой сессии курс доллара протестировал уровень 60,85 руб. По итогам дня рублевые пары закрылись в плюсе, кроме в паре с британским фунтом.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,45%, до 60,58 руб., евро/рубль — на 1,57%, до 60,83 руб., юань/рубль — на 0,89%, до 8,80 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,27%, до 71,15 руб.

Давление на локальный внутренний рынок возросло на американской сессии после новости от Газпрома, что «Северный поток — 1» остановлен на неопределенный срок из-за повреждения агрегата.

Цены на газ еще не успели отреагировать на новость. Торги закрылись на отметке $2197 за тыс. кубометров.

Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BNetzA) заявило, что выявленные неисправности турбины не могут быть технической причиной прекращения эксплуатации газопровода.

В Siemens тоже заявили, что утечки масла не влияют на работу турбины, а Газпром остановил СП-1 по политическим причинам. Европейским чиновникам придется придумывают новые лайфхаки для людей как пережить зиму, экономя на энергоресурсах.

Сегодня, 5 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 1,85%, до 94,93. Цена повышается на ожидании введения потолка цен на российскую нефть.

Рубль слабо реагирует на внешний фон, поэтому продолжит торговаться в ограниченном диапазоне. Рост пары доллар/рубль до 61 руб. можно рассматривать как коррекционное движение к падению от 61.68 руб. до 59,57 руб.

Поскольку экспорт превышает импорт, то сильного ослабления рубля не ожидается в ближайшие дни.

В США сегодня празднуют День трудящихся. Американские рынки будут закрыты, кроме фьючерсов. В центре внимания остаются новости по «Северному потоку» и дивиденды от Газпрома. После 15 сентября рубль получит поддержку от налогового периода.

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