Москва, 5 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль 2 сентября сохранила боковое движение с небольшим уклоном вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Перед закрытием вечерней торговой сессии курс доллара протестировал уровень 60,85 руб. По итогам дня рублевые пары закрылись в плюсе, кроме в паре с британским фунтом.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,45%, до 60,58 руб., евро/рубль — на 1,57%, до 60,83 руб., юань/рубль — на 0,89%, до 8,80 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,27%, до 71,15 руб.

Давление на локальный внутренний рынок возросло на американской сессии после новости от Газпрома, что «Северный поток — 1» остановлен на неопределенный срок из-за повреждения агрегата.

Цены на газ еще не успели отреагировать на новость. Торги закрылись на отметке $2197 за тыс. кубометров.

Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BNetzA) заявило, что выявленные неисправности турбины не могут быть технической причиной прекращения эксплуатации газопровода.

В Siemens тоже заявили, что утечки масла не влияют на работу турбины, а Газпром остановил СП-1 по политическим причинам. Европейским чиновникам придется придумывают новые лайфхаки для людей как пережить зиму, экономя на энергоресурсах.

Сегодня, 5 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 1,85%, до 94,93. Цена повышается на ожидании введения потолка цен на российскую нефть.

Рубль слабо реагирует на внешний фон, поэтому продолжит торговаться в ограниченном диапазоне. Рост пары доллар/рубль до 61 руб. можно рассматривать как коррекционное движение к падению от 61.68 руб. до 59,57 руб.

Поскольку экспорт превышает импорт, то сильного ослабления рубля не ожидается в ближайшие дни.

В США сегодня празднуют День трудящихся. Американские рынки будут закрыты, кроме фьючерсов. В центре внимания остаются новости по «Северному потоку» и дивиденды от Газпрома. После 15 сентября рубль получит поддержку от налогового периода.

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