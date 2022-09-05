Москва, 5 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин, находящихся на территориях, подконтрольных киевскому режиму, переезжать, иначе их отправят на убой.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Пока у женщин [б. УССР] есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе всё это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — отметил Володин в телеграмм-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что киевский режим решил с 1 октября ставить на военный учёт женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети.

«Жена Зеленского за границей. Так же, как и жены… олигархов. Их, конечно, это нововведение не коснётся», — добавил Володин.

Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца, для них и женщины всего лишь расходный материал, констатировал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в б. УССР с 1 октября представительницы 14 профессий должны стать на военный учет. В случае если они этого не сделают, предусмотрен штраф.