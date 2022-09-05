Соликамск, Пермский край, 5 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В городе Соликамске Пермского края произошло ДТП, жертвой которого стал 14-лений школьник. Ещё двое подросток получили травмы, сообщает rifey.ru.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области ДТП

Днём 4 сентября столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и мини-мотоцикл. На питбайке по обочине передвигались подростки. Автомобиль совершал манёвр поворота налево.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

По данным Госавтоинспекции, в июле 2022 года на территории Прикамья произошло 22 ДТП с участием детей младше 16 лет. Погиб один ребёнок, ранения получили 22 несовершеннолетних.