Пекин, 5 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Строительный банк Китая, один из крупнейших государственных коммерческих банков страны, в первом полугодии выдал в этом году новых кредитов на 1,58 трлн юаней (около $229 млрд), сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Юань

Согласно полугодовому отчету, банк усилил финансовую поддержку ключевых областей и слабых звеньев китайской экономики в течение первых шести месяцев, при этом новые кредиты в основном направлялись в инфраструктуру, оптовый, розничный и производственный секторы. К концу июня объем непогашенных кредитов для содействия строительству инфраструктуры составил 5,47 трлн юаней, что на 8,02% больше, чем на конец 2021 года.

Баланс средне- и долгосрочных кредитов для производственного сектора подскочил на 24,44% с конца 2021 года до 835,93 млрд юаней, в то время как непогашенные кредиты стратегическим развивающимся отраслям составили 1,17 трлн юаней, увеличившись на 26,66%, согласно отчету.

В отчете отмечается, что качество активов банка улучшилось. К концу июня коэффициент неработающих кредитов банка снизился на 0,02 процентных пункта по сравнению с показателем на конец 2021 года и составил 1,4%.